В Челябинской области максимально снизилась смертность от коронавируса

За сутки в списках тех, кто не справился с болезнью, значится один человек
С момента появления коронавируса врачи научились быстро и правильно с ним справляться. Появилось новое оборудование. В Челябинской области открылась отдельная инфекционная больница. Многие уже поставили вакцину. Прививки можно поставить в выходные, во время шопинга в ТРК, медпункт был развернут даже на празднике Сабантуй. Все это сказывается на улучшении ежедневной статистики.
Как сообщили в областном минздраве, за прошедшие сутки было выписано из больниц 120 человек. Тестов за 24 часа провели 9252. Новых подтверждений заболевания – 88, школьников среди них нет.
В списках тех, кто не смог справиться с болезнью, - один человек.
По-прежнему, вопросы по коронавирусу граждане могут задать на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88.
Тем временем, в Москве ситуация с ковидом не самая радужная. За сутки там выявили практически восемь тысяч заболевших. Таких цифр не фиксировали с конца декабря...
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