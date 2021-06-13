В Челябинской области максимально снизилась смертность от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье

13 июня 2021, 17:21 Анна Семенова

Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

За сутки в списках тех, кто не справился с болезнью, значится один человек

С момента появления коронавируса врачи научились быстро и правильно с ним справляться. Появилось новое оборудование. В Челябинской области открылась отдельная инфекционная больница. Многие уже поставили вакцину. Прививки можно поставить в выходные, во время шопинга в ТРК, медпункт был развернут даже на празднике Сабантуй. Все это сказывается на улучшении ежедневной статистики.

Как сообщили в областном минздраве, за прошедшие сутки было выписано из больниц 120 человек. Тестов за 24 часа провели 9252. Новых подтверждений заболевания – 88, школьников среди них нет.

В списках тех, кто не смог справиться с болезнью, - один человек.

По-прежнему, вопросы по коронавирусу граждане могут задать на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88.

Тем временем, в Москве ситуация с ковидом не самая радужная. За сутки там выявили практически восемь тысяч заболевших. Таких цифр не фиксировали с конца декабря...

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