Врачи Болибок и Жемчугов предупредили, что купание в непроверенных водоемах может привести к дизентерии и гепатиту

Врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказали, что купание в непроверенных водоемах может привести к дизентерии, брюшному тифу и гепатиту А.
Владимир Болибок подчеркнул, что проверка водоемов на пригодность для купания осуществляется в целях безопасности отдыхающих. Специалисты изучают эти места, чтобы узнать нет ли в воде бактерий, вирусов, стоков или радиоактивности. В первую очередь эксперты исследуют водоемы на наличие кишечной палочки, тяжелых металлов, фенолов и нефтепродуктов.
Владислав Жемчугов в свою очередь в беседе с RT заметил, что на дне непроверенных мест для купания может находиться крупный мусор, за который можно зацепиться. Он также подчеркнул, что в водоем могут попасть канализационные стоки, которые способны привести к заражению вирусным гепатитом А, дизентерией или брюшным тифом.
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