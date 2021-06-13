Врачи Болибок и Жемчугов предупредили, что купание в непроверенных водоемах может привести к дизентерии и гепатиту

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 июня 2021, 09:10

водоем, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказали, что купание в непроверенных водоемах может привести к дизентерии, брюшному тифу и гепатиту А.

Владимир Болибок подчеркнул, что проверка водоемов на пригодность для купания осуществляется в целях безопасности отдыхающих. Специалисты изучают эти места, чтобы узнать нет ли в воде бактерий, вирусов, стоков или радиоактивности. В первую очередь эксперты исследуют водоемы на наличие кишечной палочки, тяжелых металлов, фенолов и нефтепродуктов.

Владислав Жемчугов в свою очередь в беседе с RT заметил, что на дне непроверенных мест для купания может находиться крупный мусор, за который можно зацепиться. Он также подчеркнул, что в водоем могут попасть канализационные стоки, которые способны привести к заражению вирусным гепатитом А, дизентерией или брюшным тифом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости