Нейтрализовать коронавирус могут только некоторые антитела

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11 июня 2021, 15:48

Трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова рассказала об особенностях сдачи и использования антиковидной плазмы донорами. Несмотря на пандемию, по итогам прошлого года крови доноров было заготовлено даже несколько больше, чем требовалось.



Антиковидную плазму принимают от людей, которые уже переболели коронавирусом и поставили вакцину. Доноры для сдачи противовирусной плазмы отбираются после специального теста на антитела. Потому что не все антитела способны побороть вирус. Из-за этого донорами плазмы могут стать только люди в возрасте до 55 лет. Обычные же доноры крови не имеют ограничений по возрасту.



Исследования зарубежных учёных доказали важность введения антиковидной плазмы в первые дни заболевания. В реанимации «спасительный препарат» уже не вводится. Не все доноры знают, что переболели COVID-19. У многих оно прошло бессимптомно. На станциях переливания крови делается тест, чтобы сообщить о наличии или отсутствии антител к инфекции. Система тестирования стала более точной и качественной. Она позволяет обнаружить даже самые малые частицы вирусов.





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