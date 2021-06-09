Стоматолог Кинселла заявила, что чистка зубов сразу после еды может привести к кариесу

Стоматолог Ханна Кинселла сообщила журналистам, что чистка зубов сразу после приема пищи способна повредить эмаль, которая защищает их от кариеса. Такую ошибку ежедневно совершают множество людей.
Хелен Кинселла уточнила, что многие чистят зубы сразу после еды, поскольку полагают, что необходимо как можно скорее избавиться от остатков пищи в полости рта. Стоматолог, однако, утверждает, что желательно подождать минимум полчаса перед тем, как приступить к чистке. Особенно это касается случаев, когда употребляются продукты, в которых содержатся кислоты.
Эксперт также порекомендовала крепко не сжимать зубную щетку, чтобы не повредить зубы.
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