Челябинцы могут принять участие в испытаниях новой вакцины от ковида

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9 июня 2021, 06:29 Анна Семенова

Выбор вакцины пока за врачом. Но по желанию челябинцы могут попробовать новый препарат. Фото: Юлия Боровикова, Вечерний

«Ковивак» предложат попробовать поставить 32 тысячам добровольцев из разных городов России

Как сообщает ТАСС, Минздрав разрешил проводить пострегистрационные клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса. Препарат «Ковивак» создан ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН". Известно, что это инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная вакцина. Это значит, что использован искусственно ослабленный вирус, который не может вызвать заболевание, или инактивированный вирус, то есть убитый.

Исследования уже начались и закончатся 30 декабря 2022 года. Всего новый препарат планируют ввести 32 тысячам добровольцев от 18 до 60 лет. Условие одно - пациент должен быть здоров.

Всего под испытания попадет 16 больниц в девяти разных российских городах, в числе которых и Челябинск.

Сейчас южноуральцам в подавляющем большинстве случаев предлагают вакцину «Спутник V». Также в небольшом количестве имеется препарат «Эпи-ВАК-Корона». Специалисты минздрава сообщают, что все вакцины эффективны и безопасны. Врач должен с учетом анамнеза пациента дать рекомендацию, какую прививку выбрать.

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