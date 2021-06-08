Офтальмолог Дементьев назвал болезнь, при которой опасно посещать баню

Офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, с каким заболеванием не стоит посещать баню. Согласно последней информации, речь идет о глаукоме, при которой нарушается отток внутриглазной жидкости.
Дмитрий Дементьев подчеркнул, что глаукома – это "страшная вещь", которая может привести к потере зрения "практически мгновенно".
Офтальмолог в рамках телевизионной передачи на канале "Россия 1" заметил, что людям, которые страдают этим заболеванием или имеют анатомическое сужение внутриглазных параметров, лучше не посещать баню, так как это может буквально лишить их зрения.
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