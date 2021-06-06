Врач-хирург Александр Сажин назвал симптомы грыжи

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6 июня 2021, 16:39

фото: pixabay.com

Изжога, появление выпячивания при физической нагрузке, натуживании или покашливании, боли в области пупка или паха, изжога - симптомы пупочной или паховой грыжи. Их перечислил хирург, заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 Лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Сажин.

На вероятность появления грыжи влияет курение или генетика. «У многих грыж симптомы схожи — это наличие выпячивания, которое вначале проявляется при физической нагрузке, натуживании, покашливании. Потом оно начинает существовать постоянно, когда человек начинает принимать вертикальное положение. Потом оно начинает болеть, увеличиваться в размерах» - рассказал хирург Александр Сажин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Врач-хирург отметил, что часто грыжа образовывается у спортсменов. По этой причине Сажин посоветовал консультироваться с тренером в начале занятий.Как объяснил врач, есть разные типы соединительной ткани. Генетическая предрасположенность доказана. Длительное курение также влияет на процессы и формирование соединительной ткани.

По словам доктора, хроническое, периодическое повышение внутрибрюшного давления — производящий фактор формирования грыжи. Всё, что связано с подъёмом тяжестей и напряжением мышц передней брюшной стенки, может приводить к образованию грыжи.

Сажин отметил, что работе в огороде не вызывают выпячивания органов.

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