Психолог рассказала об угрозах расстройства психики после коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 июня 2021, 11:38

По заявлениям учёных, пациенты, переболевшие коронавирусом, страдают серьёзными нервными и психическими расстройствами. В России за помощью к психологам обратилось за весь период пандемии треть пациентов.



Психолог Наталья Сатири отмечает, что с таким стрессом население не сталкивалось очень давно. На эмоциональный фон людей пандемия оказала негативное влияние. У многих возникают панические страхи, в результате ухудшается работа сердца.



Переболевшие COVID-19 страдают нервным истощением. Далеко не все осознают, что они столкнулись с серьёзной депрессией. А ведь это серьёзное заболевание, требующее специализированной помощи, рассказывает психолог.

У переболевших снижается иммунитет, стрессоустойчивость. Отсутствие сил не позволяет таким людям вести активный образ жизни. Они чаще акцентируют внимание на плохих новостях.



Чтобы избавиться от плохого настроя, нужно концентрировать свой взгляд на настоящем. Больше находить хорошего в природе, подмечать маленькие победы и удачи. Также важно не замыкаться в себе, а общаться с близкими людьми и друзьями. Не стоит забывать о хобби и развлечениях. Это значительно улучшит настроение и поможет вернуться в нормальной жизни.





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