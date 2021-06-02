Инфекционист указал на основные отличия коронавируса от сезонной аллергии

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2 июня 2021, 10:47

Врач-инфекционист Андрей Поздняков обратил внимание, что cимптомы ОРВИ и коронавируса в определённой степени схожи с повышенной чувствительностью человека к пыльце растений. Степень проявления аллергии зависит от объёма пыльцы, находящейся в воздухе и иммунными особенностями организма.



Сезонная аллергия длится с апреля по сентябрь. При коронавирусе, как и при аллергии наблюдаются заложенность носа, головные боли, интоксикация. При этом имеются важные отличия. При ковиде интоксикация происходит намного чаще, чем при ОРВИ. При возникновении аллергии температура тела не поднимается. Обоняние может пропасть в обоих случаях.



Если аллергия проявляется впервые, то отличить симптомы одного заболевания от другого будет сложно. Поэтому пациенты, впервые столкнувшиеся с такой проблемой, считают, что у них респираторное заболевание.



Врач настаивает: для постановки диагноза необходимы лабораторные исследования. При подозрении на коронавирус может понадобиться комплекс анализов. Для защиты организма от ковида необходимо соблюдать противоэпидемиологические нормы. Аллергоза можно избежать, если максимально ограничить контакт с аллергеном.





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