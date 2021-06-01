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Пандемия негативно сказалась на детях всей планеты

, 17:06

Пандемия негативно сказалась на детях всей планеты

Из-за ковидных ограничений дети стали менее активными и более одинокими. Закрытие школ привело к ухудшению качества образования. В среднем дети со всего мира утратили более 70 полноценных дней учебных занятий. Всё это негативно скажется на интеллектуальном процессе подрастающего поколения.

Китайские и нидерландские учёные установили, что домашнее обучение увеличило количество детей, страдающих близорукостью. Обучающиеся были вынуждены чаще пользоваться компьютерами, гаджетами, вести малоподвижный образ жизни.

Помимо образования дети во многих странах Европы и Азии не смогли своевременно поставить прививки. В странах Африки, где жизнь детей и до пандемии считалась неудовлетворительной, количество проблем увеличилось в разы. Многие стали получать меньше пищи. Под угрозой также оказалось несколько миллионов девочек, которых родители могут отдать замуж в раннем возрасте. В России далеко не все родители, опекуны смогли помочь своим детям с домашним обучением. Отсутствие навыков интернет-образования привело к отставанию многих школьников в освоении программы. Увеличилось количество конфликтов в семьях.

В правозащитной организации Equality Now считают, что подрыв экономической стабильности в ряде государств привёл к увеличению количества нарушений прав детей.

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