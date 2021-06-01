Запад не согласен с итогами расследований вирусологов в Китае

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1 июня 2021, 15:39

Американский учёный Питер Хотез считает, что если причина возникновения коронавируса не будет определена в ближайшее время, населению мира будет угрожать новая зараза. Белый дом говорит, что Китай препятствует объективному расследованию, которое ранее проводила ВОЗ на территории страны.



Президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам определить истинные причины появления вируса в течение трёх месяцев. Запад активно продвигает версию появления вируса в условиях лаборатории. Американская сторона пытается найти истину не только, чтобы наказать виновного, но и исключить возникновение подобных вспышек в будущем.



По заявлениям специалистов ВОЗ, которые провели комплексное расследование, коронавирус произошёл от летучей мыши. Лабораторный вариант специалистами не принимался во внимание. При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус считает, что нельзя полностью исключить лабораторное происхождение вируса. Ярмарка слухов пополняется также заявлениями чиновников из администрации США, которые считают, что сотрудники Института вирусологии заболели коронавирусом до того, как в мире началась эпидемия.





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