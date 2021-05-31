Штамм коронавируса для изучения впервые был привезён в Россию из Австралии

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31 мая 2021, 17:05

Штамм коронавируса российскими учёными был получен в феврале прошлого года. Образцы доставлены из Австралии спецбортом с соблюдением всех требований и норм.



Учёным было важно изучить особенности поведения вируса в реальных условиях. В первую очередь требовалось определить его устойчивость к дезинфекции. Без живого вируса специалисты не смогли бы разработать качественную вакцину. Исследования помогли определить возможность антител нейтрализовать инфекцию.



Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи впервые получил штамм коронавируса от заражённого россиянина, который прибыл в начале марта из Италии. До этого российские исследователи обращались с просьбой предоставления материалов вируса в Германию, Китай, однако зарубежные институты и лаборатории не шли на сотрудничество.



В Центре им. М.П. Чумакова исследователи смогли получить образцы вируса из мазков пациентов. После этого у российских учёных необходимость импорта образцов отпала.



Слаженная работа отечественных учёных позволила создать качественную тестовую систему, определить важные особенности и характеристики вируса, а также раньше остальных государств мира разработать несколько вариантов вакцин.





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