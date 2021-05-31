Заболеваемость коронавирусом в России вернулась к мартовским показателям

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31 мая 2021, 16:34

Оперативный штаб России по коронавирусу бьёт тревогу. Количество заболевших COVID-19 в стране стремительно увеличивается. По заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, всплеск объясняется весенним сезоном простуд и пренебрежительным отношением граждан к мерам безопасности.



Из-за тёплой погоды далеко не все люди носят защитные маски. В майские праздники многие россияне отправились на природу, на отдых, позабыв об опасности вируса. На 30 мая общее количество заболевших в стране составило почти 9,7 тысячи человек. Больше всего заразившихся зафиксировано в Москве. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область.



За весь период пандемии в стране скончалось более 120 тысяч человек. Чаще всего от вируса погибают пожилые люди. При этом смерть наступает не от самой инфекции, а вызванных побочных эффектов. Вирусологи считают, что исправить ситуацию можно будет к концу лета благодаря постепенной вакцинации населения. На конец мая в России вакцинировалось более 16 миллионов человек. За летние месяцы планируется охватить ещё порядка 32 миллионов граждан. Это позволит сократить суточный показатель заболеваемости с нескольких тысяч до сотен. Значительных успехов в борьбе с вирусом благодаря вакцинации населения удалось уже добиться в Англии и Израилю.





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