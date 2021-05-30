Федерация даст Челябинской области 3,7 миллиарда на медицину

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30 мая 2021, 17:45 Анна Семенова

Федеральные средства помогут вывести челябинскую медицину на новый уровень. Фото Вячеслава Шишкоедова, архив Южноуральск

Эти деньги направят на строительство новых поликлиник и больниц

Из-за пандемии коронавируса нагрузка на больницы и поликлиники по всей стране выросла в разы. Федеральный центр в 2021 году продолжает помогать территориям. За три года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на завершение строительства медучреждений по всей стране заложено более 80 миллиардов рублей.

Этот солидный бюджет распределят не между всеми регионами, в числе счастливчиков лишь 46 областей. Например, в УрФО лидером по объему выделенных средств стала лишь Челябинская область. Федерация направит в наш регион 3,7 миллиарда рублей.

Сайт Полит 74 считает, что такая поддержка поможет Челябинску выйти на новый уровень в сфере медицины.

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