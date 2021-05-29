В челябинских торговых центрах установят медицинских роботов

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29 мая 2021, 14:02 Анна Семенова

Внимательнее относиться к своему здоровью скоро станет проще. Фото: официальный сайт ЮУрГУ

Любой желающий сможет быстро оценить риски для своего здоровья и получить направление к врачу

«Колонна здоровья» - так называется проект областного минздрава и Южно-Уральского госунивесистета. Теперь пройти диспансеризацию можно будет прямо во время похода по магазинам. Автоматизированные установки с датчиками и сенсорами появятся в крупных челябинских ТРК.

Любой желающий сможет в считанные минуты узнать свой рост, вес, артериальное давление, температуру, процент жировой ткани, динамометрию кисти и уровень кислорода в крови. Обычная фотография укажет на наличие или отсутствие асимметрии лица, что может быть признаком инсульта.

Простой тест покажет риски того или иного заболевания. Результаты можно будет увидеть в специальном приложении на телефоне. А еще они отправятся в систему хранения медицинских данных, и врач сможет легко найти их. Если умный компьютер решит, что вы в группе риска, система автоматически выдаст направление в Центр здоровья. Там можно пройти более серьезные обследования и, если это необходимо, получить талон к узкому специалисту.

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