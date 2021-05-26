«Искорка Фонд» выпустил видеоуроки для семей

Аргументы Недели → Здоровье

26 мая 2021, 17:34 Татьяна Михайлова

Психолог Юлия Новых. Фото предоставлено «Искорка Фондом»

Материалы призваны помочь тем, кто столкнулся с онкологическими заболеваниями.

Челябинское движение «Искорка Фонд» опубликовало видеоматериалы для семей, борющихся с детским раком. В серию вошли 40 уроков от детских онкологов и психологов, а также 12 вебинаров, посвященных адаптации и социализации детей после лечения. Выпуски выходили с сентября прошлого года, идея их создания, как рассказала руководитель фонда Татьяна Сачко, возникла из-за пандемии. В 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции детское онкоотделение было закрыто на карантин и у «Искорки» не было возможности оказывать семьям очную помощь.

Начинание поддержал Благотворительный фонд Владимира Потанина в рамках программы «Эффективная филантропия». На выделенные средства «Искорка» приобрела оборудование для проведения съемок.

Во время онлайн-занятий специалисты дали ответы на главные для родителей вопросы, в частности, касающихся медицины и психологической поддержки. Материалы опубликованы в открытом доступе, с ними могут ознакомиться все желающие.

«Искорка» выражает благодарность за помощь в создании онлайн-школы Благотворительный фонд Владимира Потанина, мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

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