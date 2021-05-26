Честная ли частная медицина

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 мая 2021, 11:48

Частная медицина переживает бурный подъём на фоне пандемии коронавируса. В XXI веке она чуть ли не каждый год отвоёвывала новые территории у учреждений Минздрава. В городах до половины граждан предпочитали платить за вежливого доктора без очередей. А в 2020 г. десятки больниц перепрофилировали «под ковид», в поликлиниках ввели ограничения – и даже пациентам старой закалки пришлось искать, где лечиться. Состоятельная прослойка, привыкшая восстанавливать здоровье за границей, столкнулась со сложностями въезда-выезда и тоже стала искать альтернативу в России. Главный вопрос: приведут ли новые условия к повышению качества частных медицинских услуг? Или, наоборот, частник привыкнет, что от пациентов нет отбоя, и начнёт сокращать издержки.



Уже к 2015 г. число коммерческих медицинских организаций России превысило 35 тысяч. Они давали работу 200 тысячам врачей. Правда, треть из них параллельно трудилась в учреждениях Минздрава.



В министерстве настолько обеспокоились конкуренцией с частными клиниками, что глава Минздрава Вероника Скворцова предложила ввести для них двойное лицензирование, исходя из «территориального планирования». Логика простая: если в районе есть поликлиника с лором, хирургом, неврологом и окулистом, то частную клинику здесь открыть не разрешат. Инициатива не прошла: в Федеральной антимонопольной службе назвали предложения Скворцовой антиконституционными.



К 2020 г. аналитики РБК оценивали рынок платных медицинских услуг в 846, 5 млрд рублей. Получается, за 10 лет вырос на четверть. При этом легальный сектор увеличился до 70%, хотя в 2007–2008 гг. он оценивался всего в 35%.



А чего бы частнику не расти, если в XXI веке в России вдвое сократилось число больниц. К 2020 г. их насчитывалось чуть более 5 тыс. – меньше, чем в РСФСР в 1932-м. Уменьшилось и число врачей. Но одно дело, когда гражданин платит за приём частнику 1, 5 тыс. рублей, чтобы без очередей подлечить грипп, а совсем другое – когда нужны высококвалифицированное лечение и сервис.



Но возросшая готовность россиян платить за диагностику и лечение может принести с собой и проблемы. В 2017–2019 гг., по данным ВЦИОМ, доля доверяющих врачам россиян завалилась в полтора раза: с 55 до 36% опрошенных. Следственный комитет и полиция то и дело выясняют во время проверок, что в платных клиниках пациентам устанавливают несуществующие «смертельные» диагнозы и вымогая крупные суммы за лечение.



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