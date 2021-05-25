Врач Стил назвал пищевую добавку, которая может привести к развитию болезней сердца

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25 мая 2021, 19:04 Источник: Express

капсулы омега-3, pixabay.com

Британский врач Крис Стил заявил, что регулярный прием омега-3 добавок способен повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хотя натуральные кислоты являются очень полезными для поддержания здоровья.

Натуральные кислоты омега-3 обладают целым рядом полезных свойств, в частности, снижают фактор риска развития болезней сердца. Многие люди, однако, вместо ежедневного потребления продуктов, которые богаты омега-3, предпочитают использовать добавки.

Крис Стил убежден, это может навредить организму и призвал получать все необходимые организму вещества именно из продуктов питания.

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