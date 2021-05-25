Верховный суд пересматривает дела о смертях пациентов по вине медиков

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25 мая 2021, 10:56

В период пандемии граждан стал активно интересовать вопрос предоставления компенсации от государства из-за гибели родственников в медицинских учреждениях.



Судебные споры по таким вопросам, как правило, очень сложные. Решение о допущении ошибки врачом может признать только суд. Он же разрешает вопросы предоставления компенсации за смерть пациента или причинение вреда его здоровью. За ошибки медицинского персонала казённой больницы платит государство. За просчёты коммерческой клиники несёт ответственность её владелец.



Серьёзный инцидент произошёл на Кубани. В частную клинику обратилась женщина для планового ежегодного медосмотра. Врачи посоветовали ей прооперироваться. Но после операции она умерла от пневмонии в краевой больнице, куда попала после осложнений. Родственники убеждены, что в случившемся виноваты врачи, которые неправильно поставили диагноз. Причём за смерть человека должны ответить медики обеих больниц.



Истец оценил моральный ущерб в три миллиона рублей. Суд первой инстанции встал на защиту медиков, однако Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение. В высшей судебной инстанции указали, что между гибелью пациента и работой медиков есть причинно-следственная связь, которая и привела к трагедии.





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