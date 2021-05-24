Одним уколом можно ударить сразу и по гриппу и по COVID-19

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24 мая 2021, 18:33

В России завершается предрегистрационное исследование четвертой вакцины от коронавируса «Конвидеция», созданной совместно с китайскими специалистами. Она будет одновременно защищать от COVID-19 и от гриппа.



Это тоже векторная вакцина на основе ослабленного вируса гриппа. В ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России сейчас завершают испытание на животных. А осенью приступят к тестированию на людях-добровольцах. Манипуляции с животными дали хороший результат. Её вводили через нос или под язык. В начале 2022 года учёные планируют перейти ко второй фазе испытаний.



Также, как и «Спутник V» для эффективности «Конвидеции» потребуется двойное введение с интервалом в две недели. Учёные рассматривают её как ежегодную прививку сразу от двух напастей.



Несмотря на то, что есть предположение, что в организме возбудитель COVID-19 более активный и подавляет вирус гриппа, сами вирусы гриппа никуда не денутся, они вернутся и начнут активно распространяться. Поэтому вакцина двойного назначения придётся кстати.



Пока у создателей «Конвидеции» прекрасные показатели - на 14-й день вакцинации 95% добровольцев оказываются защищенными от тяжелой формы COVID-19. Вакцина сделана на основе аденовируса человека и схожа с отечественным «Спутником V», но в ее основе один пятый серотип аденовируса, и требуется лишь однократное введение для защиты от COVID-19.





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