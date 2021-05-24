Не довезли. Состояние машин скорой помощи не лучше состояния пациентов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 мая 2021, 18:16

Несколько недель назад в мурманских СМИ появились публикации о смерти пациента в карете скорой помощи. Автомобиль не смог тронуться с места из-за установленной летней резины на скользкой дороге.



После проверки инцидента прокуратурой выяснилось, что пациент определённое время был транспортабелен. Однако через несколько минут его состояние ухудшилось. Машина на некоторое время останавливалась на дороге. Состояние колёс, по мнению, проверяющих, удовлетворительное и пригодное для использования.



Механик, вызванный с подстанции, рассказал, что приехал на место вызова бригады через 15 минут, и подтвердил, что автомобиль скорой помощи не мог тронуться из-за скользкой дороги.



Журналисты зафиксировали, что на 9 машинах скорой помощи установлена шипованная резина. Однако количество шипов недостаточное для безопасного движения автомобилей в зимний период. Инцидент со смертью пациента на руках у врачей вызвал негативную реакцию пользователей сети. Водителя, который управлял машиной с резиной без шипов, вызвали в отделение полиции. На него составлен протокол об административном нарушении, за то, что он поделился случившимся на камеру. В итоге виновными оказались медики, водители, все, кроме тех, кто не выделяет деньги на здравоохранение.





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