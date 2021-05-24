В России в долговременном уходе нуждается более 10 миллионов человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 мая 2021, 12:01

В рамках пилотного проекта по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами в России участвует более 100 тысяч человек. В следующем году к программе будут подключены все регионы страны. По предварительным оценкам экспертов, количество нуждающихся в долговременной помощи может составлять порядка 10 миллионов человек.



В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС считают, что запуск программы помощи нуждающимся в нашем государстве затянулся на слишком большой период времени. Министерство труда утвердило типовую модель ухода за гражданами, нуждающимися в помощи государства, только в прошлом году.



Пилотный проект финансируется из федерального источника. В текущем году на эти цели предусмотрено порядка 1,86 миллиарда рублей. Эксперты предлагают перед полноценным внедрением программы изучить имеющиеся технологии и перечень социальных услуг. В настоящее время идёт наём персонала по уходу за инвалидами, его обучение, приобретаются технические средства реабилитации, организовываются центры дневного пребывания.



Подобные программы реализуются в Израиле, США, Германии и Англии. Они направлены не только на помощь нуждающимся гражданам, но и на профилактику ухудшения состояния человека.





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