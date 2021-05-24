Частные медицинские клиники хорошо заработали на пандемии

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24 мая 2021, 09:17

В первый год коронакризиса 5 сетей частных медицинских клиник - «Медси», EMC, «Мать и дитя», «Мединвестгрупп» и «СМ-Клиника» - увеличили обороты за счёт приема пациентов с различными диагнозами почти до 89 млрд руб. - это на 18,6% больше, чем до пандемии. Тенденция сохранилась и даже усилилась в первом квартале 2021 года. Заметный прирост выручки ожидаемо вызван обслуживанием больных COVID-19, которым за лечение в стационарах приходилось платить 400–700 тыс. руб. Траты россиян на медобслуживание увеличились более чем на четверть, войдя в топ-10 всех платных услуг по росту стоимости.



Аналитики объясняют рост выручки в том числе наличием у этих сетей мощностей по тестированию и лечению COVID-19 и возможностью выезда врачей на дом. Лечение таких пациентов в 2020 году стало одной из самых дорогих платных услуг. К концу 2020 года спрос перераспределился в сторону реабилитации после перенесенной инфекции, эта тенденция сохранится до конца этого года. Ещё одним фактором роста выручки частных клиник в первый год коронакризиса, по данным «Коммерсанта», стало оказание плановой медпомощи по другим заболеваниям, в том числе за счет средств обязательного медстрахования (ОМС). В эти сети шел переток пациентов из государственных медучреждений, перепрофилированных в пик пандемии на лечение коронавируса. Заметный прирост выручки принесло лечение онкологических заболеваний.



Рост выручки продолжился и в первом квартале 2021 года, когда объём трансакций в платной медицине вырос на 48% по сравнению с тем же периодом 2019 года и на 28% год к году.



На пандемии заработали и медлаборатории. По данным Vademecum, «Гемотест» в 2020 году нарастил выручку втрое - до 17,6 млрд руб. «Ситилаб» за прошлый год увеличила оборот на 95%, до 5,9 млрд руб., «Инвитро» - на 20%, до 25 млрд руб. Максимальные обороты лаборатории зафиксировали в октябре и декабре 2020 года, спад наметился в январе и феврале 2021 года, а уже в апреле рост увеличился в 3,4 раза год к году.

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