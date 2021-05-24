Челябинец может прожить без хронических болезней 57 лет и 11 месяцев

Аргументы Недели → Здоровье

24 мая 2021, 07:41 Анна Семенова

По данным Росстата, челябинцы начинают страдать хроническими болезнями после 55. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челяби

Специалисты подсчитали, какая в регионах России продолжительность здоровой жизни

Любопытную статистику показал телеграм-канал «Глав.Индекс». Опираясь на исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, здесь составили рейтинг продолжительности здоровой жизни населения в Уральском федеральном округе. А именно разложили регионы по периодам, которые его население может прожить без хронических болезней. И сравнили эти данные с прошлым годом.

Итак, лучше всего дела обстоят в ХМАО. Здесь за год продолжительность здоровой жизни увеличилась на 4 года и 1 месяц и составила 62 года и 5 месяцев.

Челябинская область идет на втором месте с показателем 57 лет и 11 месяцев. В прошлом году эта цифра была больше на 11 месяцев.

В Кургане без болезней среднестатистический горожанин живет 57 лет и 4 месяца. За год минус один месяц.

Ямало-Ненецкий автономный округ, как и ХМАО, показал прирост показателя на 7 месяцев. Теперь тут живут без помощи врачей 57 лет и 1 месяц.

Замыкают рейтинг Тюменская (здесь снижение с 2020-го составило два года) и Свердловская области (снижение показателей на 3 года и 4 месяца!). Жители этих регионов живут без бед 56,7 лет и 56,5 лет соответственно.

Как комментирует ситуацию телеграм-канал KARLMARKS, по показателям аутсайдеров ударили несвоевременная диагностика, обострение хронических заболеваний и отложенные из-за пандемии плановые операции… А Челябинская область, несмотря на давление, которое традиционно оказывают на здоровье человека экологические проблемы в любом промышленном регионе, смогла выстроить такую систему здравоохранения, которая компенсирует эти потери.

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