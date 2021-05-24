Как проходит вакцинация от коронавируса на Южном Урале
24 мая 2021, 07:05 Татьяна Михайлова
Об этом журналистам расскажет министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Сегодня, 24 мая, в Челябинске состоится очередная встреча в рамках проекта «Большая редакция». Ее гостем станет министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Он расскажет главным редакторам ведущих СМИ региона о том, как на Южном Урале проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
Начало мероприятия в 11 часов. Прямая трансляция беседы будет запущена в социальных сетях.
Напомним, что организатором проекта «Большой редакции» выступает медиахолдинг «Гранада Пресс», партнером — Челябинская областная универсальная научная библиотека.
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