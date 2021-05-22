Медики назвали главные признаки приближающейся смерти

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22 мая 2021, 19:27

пациент, фото: pixels.com

Ученые из Национального института старения и Национального института здоровья США выявили симптомы, которые испытывает человек за 2-3 дня до смерти. Соответствующее исследование опубликовало издание The Daily Express.

«Один из наиболее частых признаков - это одышка, которую иногда называют «воздушным голодом», так как люди при ней часто задыхаются», - отметили эксперты.

Кроме того, ученые уточнили, что пожилые и тяжелобольные люди перед смертью могут испытывать чувство беспокойства, депрессию, сонливость, а также становится более невнимательными и быстро утомляются. Однако врачи добавили, что каждый из этих симптомов по отдельности не свидетельствует о конце жизни.

В исследовании говорится, что перед смертью у человека наблюдается потеря аппетита, пропадает желание пить, а руки, ступни и ноги становятся холодными на ощупь. Кожа на теле может обретать синие и темные оттенки, дыхание и частота сердечных сокращений постепенно замедляются, грудная клетка перестает шевелиться, а пульс практически исчезает, пояснили ученые.

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