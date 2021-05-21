Пандемия увеличила выручку медлабораторий в несколько раз

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 мая 2021, 14:51

По итогам прошлого года медицинские лаборатории, проводящие тесты на коронавирус, увеличили доходы в два и более раза. Только за три месяца 2021 выручка увеличилась на 40%. И это не предел благодаря обязательным тестам для путешествующих.



Успешнее всего дела обстоят у лабораторий Уральского федерального округа. Средний чек на один тест составляет порядка 2300 рублей. Помимо тестов существенную долю прибыли составляют анализы крови.



В настоящее время объём ковидных услуг держится на стабильном уровне. К концу года выручка может начать падать из-за отмены режима самоизоляции, массовой вакцинации населения. В период пандемии обогатились также сфера развлечений, IТ-индустрия. Но возвращение жизни в прежнее русло приведёт к сокращению доходов этих индустрий.





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