Пункты вакцинации от коронавируса появятся в садовых товариществах

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21 мая 2021, 06:47 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Южноуральцы смогут не только защититься от опасного вируса, но и получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В челябинских и магнитогорских садовых товариществах откроют мобильные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Их работа будет осуществляться в рамках проекта «Территория здоровья», реализуемого правительством Челябинской области, «Союзом садоводов России» и Областным центом медицинской профилактики. Напомним, что глава региона Алексей Текслер поставил задачу сделать вакцинацию сделать максимально доступной для всех жителей области.

Для того, чтобы привиться от коронавируса, садоводам нужно иметь при себе следующие документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед вакцинированием заполняется анкета, согласие на процедуру, также медицинские работники проведут сбор анамнеза, измерят давление, температуру и сатурацию и внесут данные в федеральный реестр.

«Стоит понимать, что пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, продолжается и заболевшие ковидом поступают в медицинские организации, некоторые из них переносят заболевание в тяжелой форме, находясь в реанимационных отделениях. Поэтому, безусловно, чтобы хорошо провести садово-огородный сезон, нужно обязательно провакцинироваться и продолжать заниматься любимым делом», – подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Председатель челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев добавил, что в пунктах вакцинации садоводы смогут получить консультации врачей по разным вопросам.

Время работы выездных прививочных пунктов

Челябинск

21 мая

СНТ «Искра»: с 9 до 11 часов

СНТ «Надежда»: с 12 до 14 часов

22 мая

СНТ «Любитель 1»: с 9 до 11 часов

«Любитель 2»: с 12 до 14 часов

23 мая

СНТ «Мичуринец»: с 9 до 11 часов

СНТ «Юбилейный» (Сосновский район): с 12 до 14 часов

Магнитогорск

21 и 28 мая

СНТ им. Мичурина: с 14 до 17 часов

22, 23, 29 и 30 мая

СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1», СНТ «Метизник»: с 10 до 14 часов

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