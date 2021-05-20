Холка или «вдовий горб». Как избавиться?

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20 мая 2021, 12:37

Фото: cоцсети

Холка или «вдовий горб» это не просто некрасиво и нездорово, она добавляет вам 5-10 лет и заставляет все больше комплексовать. Хотите узнать как избавиться от этого недостатка? Тогда читайте статью врача-остеопата, кандидата медицинских наук и автора методики естественного омоложения «фейспластика» Алеся Улищенко.

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Холка, как и укорочение и выдвижение вперед шеи — это адаптация организма к хроническому напряжению, которое есть в грудном отделе позвоночника.

Остановимся на шее. Шейный отдел позвоночника - самый подвижный и часто он находится в хроническом напряжении и является ахиллесовой пятой организма. Это мостик между головой и телом, который ответственен за красоту лица и декольте (укорочение шеи, отечность, «кольца Венеры» и т.д.). А состояние шеи зависит от состояния черепа, позвоночника и всего тела.

Алесь Улищенко - врач-остеопат, кандидат медицинских наук, главный врач клиники остеопатии и фейспластики Clinic Dr.Ales

Идём дальше. Посмотрим на область грудины. Органы средостения прикрепляются к грудным позвонкам, здесь также проходит пищевод, трахея, диафрагма. И если в этой области есть напряжение (грудобрюшной диафрагмы, грудной фасции, грудины) - возникает застой и ухудшается кровоток! А где есть застой - там всегда отёк, а хронический отёк превращается в фиброз и способствует повышенному отложению жира в этой области. Именно поэтому холка есть и у стройных девушек, хоть лишний вес и усугубляет ситуацию. Вот такая цепочка, со звеньями которой необходимо тщательно работать как самостоятельно, так и при помощи специалистов фейспластики.

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Но я скажу больше! В нашем организме взаимосвязано все, начиная от копчика, таза и заканчивая головой. Все органы связаны через связки, фасции, сосуды и напряжение может передаваться по всему организму. Поэтому не стоит думать, что массаж шеи и локальная проработка этой области снимет боль, избавит от холки, удлинит шею. Этого не случится или вы получите только краткосрочный поверхностный эффект и снова вернётесь к проблеме. Потому что холка может быть следствием даже родовой травмы (о которой вы можете даже не подозревать) и хронического напряжения и застоя в поясничном отделе позвоночника! Поэтому работать с телом надо КОМПЛЕКСНО с помощью фейспластики.

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В результате описанного выше комплекса биомеханических изменений образуется холка, шея начинает укорачиваться и опускаться в грудную клетку, голова «выезжает» вперед. А что происходит в это время с лицом? Плывёт овал, возникает второй подбородок и брыли, из-за застоя лимфы и нарушения кровообращения вы получаете хронический отёк даже при идеальном питании и физических нагрузках!

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Также нельзя недооценивать эмоциональный фактор образования холки. Переживания и стрессы — основной триггер, замечали как все, что нас ранит и огорчает буквально сжимает грудную клетку и заворачивает плечи внутрь? Отсюда и народное название патологии «вдовий горб».

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Чтобы профилактировать холку и избавиться от неё, нужно комплексно работать со всем телом и расправлять внутреннюю пружину напряжения:

ноги, таз, поясницу;

делать специальные упражнения на на раскрытие грудного отдела;

выполнять техники на вытяжение шеи.

Красота лица идет изнутри, с помощью фейспластики вы сможете проработать весь позвоночник, чтобы он растянулся и расправился, а также диафрагмы тела и мышечно-фасциальные цепи. Это позволит убрать причину не только холки, но и многих других проблем лица (асимметрии лица, носогубка, межбровная морщина, морщины-марионетки, брыли, нависшее веко, точки под глазами и тд.)

А что выбираете вы-поверхностные методы или фейспластику, которая убирает причину эстетических недостатков и даёт мощный эффект оздоровления всего организма?

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