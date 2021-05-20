«Тихий убийца» каждый год уносит жизни 14 тысяч россиян

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20 мая 2021, 11:58

В конце прошлого года президент Владимир Путин поставил задачу покончить с распространением гепатита «С». Заболевание ежегодно уносит огромное количество людей, в том числе молодого возраста. В России с таким диагнозом живут 4 миллиона человек. Но по неофициальным данным цифра может быть больше в несколько раз. Многие не догадываются о наличии заболевания в своём организме в течение многих лет.



Каждый год от гепатита С в стране погибает порядка 14 тысяч человек. Ещё более полутора тысяч умирает от цирроза печени. Вирус также способствует развитию онкологических заболеваний, проблем с сердцем.



Медики называют гепатит С тихой болезнью. Кроме таких симптомов как повышение температуры, несильных болей в животе, болезнь ничем не проявляется. Больше всего гепатит влияет на работу печени. Вирус опасен и передаётся через кровь. Молодой организм способен самостоятельно справиться с заболеванием. У людей со слабым иммунитетом и пожилой категории заболевание, как правило, переходит в хроническую форму. Чтобы своевременно выявить наличие вируса в организме, требуется регулярно сдавать анализы крови.

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