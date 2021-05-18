Лечение пиявками - модное увлечение или серьезная опасность для здоровья?

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 мая 2021, 09:52

Фoто: pixabay.com

Применение пиявок стало новомодным трендом. Кто -то считает, что они сохраняют красоту и молодость кожи, а кто-то уверен, что гирудотерапия является панацеей при лечении заболеваний вен и лимфатической системы.

Но на самом деле такой метод не значится ни в одних отечественных или зарубежных профессиональных рекомендациях. А многие эксперты считают, что от пиявок не только нет никакой пользы, но они могут существенно навредить здоровью.

Минимум неприятностей – рубцы в местах укусов, которые могут портить внешний вид и после устранения варикоза. Казалось бы – мелкие кожные рубчики, но, если пиявок ставили вдоль вен, эти варикозные вены буквально «впаиваются» в рубцы кожи и подкожной клетчатки, что сильно ограничивает возможности врача и усложняет лечение. Но это не худшее из зол.

Более серьезные последствия гирудотерапии – острые воспалительные реакции и развитие в зонах укусов инфекционные осложнения. Например, гирудотерапия может спровоцировать рожистое воспаление кожи. Так что стоит сто раз подумать, прежде чем экспериментировать.

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