Врач Мясников назвал распространенную ошибку при измерении давления

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16 мая 2021, 07:12 Источник: YouTube

прибор для измерения давления, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенной ошибке при измерении давления. Эксперт обратил внимание на то, что многие люди используют тонометры по несколько раз в день.

Мясников призвал граждан, "перестать заниматься ерундой" и не мерить давление по четыре раза в день. По словам врача, разовые подъемы давления в течение дня ни о чем не говорят, беспокоиться следует в том случае, если устойчивый показатель достигает 150 миллиметров ртутного столба.

При разовых скачках давления эксперт посоветовал использовать холтеровское мониторирование, но делать это не чаще, чем раз в три месяца.

Александр Мясников также заметил, что ночью давление должно быть меньше, чем днем.

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