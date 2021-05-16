Врач Мясников назвал распространенную ошибку при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенной ошибке при измерении давления. Эксперт обратил внимание на то, что многие люди используют тонометры по несколько раз в день.
Мясников призвал граждан, "перестать заниматься ерундой" и не мерить давление по четыре раза в день. По словам врача, разовые подъемы давления в течение дня ни о чем не говорят, беспокоиться следует в том случае, если устойчивый показатель достигает 150 миллиметров ртутного столба.
При разовых скачках давления эксперт посоветовал использовать холтеровское мониторирование, но делать это не чаще, чем раз в три месяца.
Александр Мясников также заметил, что ночью давление должно быть меньше, чем днем.
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