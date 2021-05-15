Для доноров Челябинской области открылся отдельный пункт вакцинации

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15 мая 2021, 07:02 Анна Семенова

Прививку стало сделать очень просто, достаточно выбрать удобное место. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

А все желающие в выходные могут сделать прививку в ТРК

Доноры региона смогут поставить прививку от ковида в комфортных условиях, минуя очереди в поликлиниках. На территории Челябинской областной станции переливания крови для них открылся специальный кабинет. 25 человек уже воспользовались такой возможностью.

Кстати, важно знать, что вакцинация от коронавируса – это временное противопоказание к донорству. Сдавать кровь можно будет только через месяц после второй прививки.

Кабинет на станции переливания (ул.Воровского, 68, кабинет 214) работает в будни с 08:30 до 12:00. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (351) 232-78-88.

Также все желающие могут сделать прививку в текущие выходные, 15 и 16 мая. Вакцинация традиционно пройдет в торгово-развлекательных комплексах города.

15 мая в Челябинске врачи ждут в ТРК «Алмаз» с 10 до 16 часов; в ТРК «Космос» с 12 до 16 часов; в ТРК «Родник» с 10 до 16 часов; в ТРК «Куба» с 10 до 13 часов; ТРК «Фиеста» с 10 до 13 часов; в ТК «КС» с 11 до 16 часов; в ТРК «Горки» с 12 до 16 часов; в ТК «Кольцо» с 12 до 18 часов. Кроме того, пункт вакцинации развернут на Кировке с 12 до 16 часов.

В Копейске приходите в ТРК «Слава» с 10 до 14 часов.

В Магнитогорске прививки будут делать в ТРК «Jazz Mолл», «Континент», «Гостиный двор», «Семейный парк», «Весна» с 11 до 15 часов.

В Миассе - в ТРК «Малахит» с 11 до 15 часов, в ТРК «Слон» с 12 до 16 часов.

В Златоусте - в ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

В Коркино – на городском рынке с 9 до 12 часов.

В Чебаркуле – на Центральном рынке с 9:30 до 11 часов, на мини-рынке на улице Карпенко с 11 до 13 часов, в гипермаркете «Магнит» на улице Октябрьской с 13 до 14 часов, в ТК «Домострой» с 14 до 15 часов, в магазине «Светофор» с 15 до 16 часов.

16 мая в Челябинске будут прививать в ТРК «Родник» с 10 до 16 часов.

В Магнитогорске - в ТРК «Jazz Mолл», «Континент», «Гостиный двор», «Семейный парк», «Весна» с 11 до 15 часов.

В Миассе - в ТРК «Слон» с 12 до 16 часов.

В Чебаркуле - Храм Преображения Господня с 11 до 14 часов.

С собой не забудьте взять паспорт, полис, СНИЛС.

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