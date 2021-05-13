Cимптомы коронавируса у взрослых и детей различные. Ученые уточнили особенности протекания COVID-19 у детей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 мая 2021, 18:50

фото: pixabay.com

У большинства детей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, проявляться специфические симптомы, отличные от симптомов ковида у взрослых. Американские исследователи под руководством доктора Панкай Арора обнаружили, что у большинства детей, данные о состоянии которых включены в исследование, не проявлялись такие симптомы, как высокая температура, сухой кашель или одышка.

У 18,8% детей педиатры фиксировали лихорадку, недомогание, боли в мышцах или суставах, нарушения обоняния или вкуса; 16,5 % маленьких пациентов имели респираторные симптомы, в том числе кашель и одышку; 13,9 % — желудочно-кишечные симптомы, тошноту, рвоту и диарею. У 8,1% пациентов замечены изменения состояния кожи, высыпания, шелушение. 4,8% детей жаловались на головные боли.

Всего 672 ребенка, из включенных в исследование, были госпитализированы. В госпиталь попали 5,5% от общего числа обратившихся за медицинской помощью. Это гораздо меньше, чем среди взрослых пациентов.

Авторы работы отмечают, что в связи с нечеткостью симптомов или их отсутствием сейчас только тестирование позволяет точно диагностировать коронавирус у детей и подростков, которые сами часто не болеют, но являются переносчиками вируса.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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