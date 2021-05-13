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Диетолог Королева рассказала, что способно снизить риск развития рака

, 07:19 Источник: НСН

Диетолог Королева рассказала, что способно снизить риск развития рака
фрукты, гантели, pixabay.com

Диетолог Маргарита Королева в рамках разговора с журналистами рассказала о том, как комплексный подход к здоровью позволяет избежать развития онкологии. По словам эксперта, следует соблюдать ряд правил.

По мнению диетолога, необходимо быть "во всех смыслах корректным" в выборе питания, сохранять здоровую стройность, стараться поддерживать здоровый образ жизни в целом, держать под контролем уровень стресса, а также своевременно проходить диспансеризацию.

Маргарита Королева отметила, что онкология – это полисистемное заболевание и призвала следить за своей едой, весом и нервной системой, чтобы снизить риск развития рака.

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