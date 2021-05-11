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Главный невролог назвал самые опасные последствия коронавируса

, 13:37

Главный невролог назвал самые опасные последствия коронавируса

Одним из самых тяжёлых последствий COVID-19 считается инсульт, предупреждает главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов. Он возникает из-за нарушения реакции свёртывания крови, наличия тромбозов.

Учёные из США выяснили, что у пациентов с коронавирусом разрыв кровяных сосудов в головном мозге происходит в несколько раз чаще, чем у людей, перенёсших грипп.

Избежать негативных последствий, по мнению Мартынова, можно посредством вакцинации. Побочные эффекты в виде температуры, временной головной боли не могут сравниться с серьёзными проблемами, которые очень часто происходят при коронавирусе.

Тяжесть инфекционного заболевания связана с особенностями иммунитета каждого пациента. Сахарный диабет, проблемы с сердцем создают дополнительные осложнения при коронавирусной инфекции. Главным отличием COVID-19 от других инфекций является поражение различных систем жизнеобеспечения организама: нервной, дыхательной, кровеносной. Последствия новой инфекции ещё слабо изучены.

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