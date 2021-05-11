Аргументы Недели Здоровье 13+

Пародонтит, обнаруженный у каждого третьего взрослого, почти в 9 раз увеличивает риск летального исхода у зараженных коронавирусом

, 12:16

Пародонтит, обнаруженный у каждого третьего взрослого, почти в 9 раз увеличивает риск летального исхода у зараженных коронавирусом
Фото: Global Look Press

Ученые из Канады и Катара изучили, как заболевания десен влияют на осложнения после COVID-19 и пришли к неутешительному выводу: у инфицированных с парадонтитом риск летального исхода выше в 8,81 раза.

Пародонтит – шестое по распространенности заболевание в мире, связанное с хроническим воспалением десен. Исследование показало, что зараженные ковидом пациенты с этой стоматологической проблемой в 3,54 раза чаще оказывались в отделении интенсивной терапии и в 4,57 раза чаще нуждались в искусственной вентиляции легких. Дело в том, что коронавирус попадает в кровь через очаги воспаления в полости рта. При пародонтите размножение вирусных клеток ведет к нарушению микроциркуляции крови в сосудах полости рта, вызывая их разрушение. COVID-19 сразу проникает в кровь, повышается риск образования тромбов.

Обнаружить пародонтит не всегда удается своевременно. На ранних стадиях у пациента практически нет жалоб. Стоматологи рекомендуют, особенно в это непростое время, соблюдать правила гигиены полости рта и регулярно проходить осмотр.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

РК

Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Президент России Владимир Путин во вторник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью