Врач Павел Воробьёв посоветовал, какие лекарства необходимо взять с собой в поездку

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10 мая 2021, 12:24

фото: pixabay.com

В дорожную аптечку необходимо положить спазмолитик, препарат от боли и высокой температуры, ферменты для улучшения процесса пищеварения. Павел Воробьёв, врач-терапевт, профессор медицины, дал рекомендацию, о каких лекарствах должны позаботиться путешественники перед поездкой.

Спазмолитик поможет при болях и спазмах широкого спектра. Необходимо взять «Анальгин» — от боли и высокой температуры. По мнению врача, не стоит забывать о противорвотных и противодиарейных средствах, - передаёт RT.

Как отметил Павел Воробьёв, если человек путешествует с ребёнком, то необходимо иметь порошок для восстановления электролитного баланса. Такие препараты помогут справиться с последствиями отравления.

Врач посоветовал взять антигистаминные препараты и мазь для лечения различных ожогов, ран. Обязательно иметь с собой бинты, ватные диски и спиртовые салфетки Также нельзя забывать про термометр, лучше не ртутный. Воробьёв предупредил, что в поездку за границу не стоит брать «Корвалол» и «Валокордин», поскольку в них содержится фенобарбитал, а он запрещён во многих странах мира.

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