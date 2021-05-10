Врач-онколог Иван Карасев назвал признак предракового состояния и раскрыл, как с ним бороться

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10 мая 2021, 09:49 Источник: Инстаграм Иван Карасев

фото: pixabay.com

Врач-онколог Иван Карасев назвал полипы на слизистой оболочке гортани или голосовых связках признаком предракового состояния. Карасев, оперирующий хирург, рассказал что появление новообразований в таком месте можно распознать по частому покашливанию, затрудненному дыханию, частой осиплости голоса.

В своем Instagram Карасев предупредил, что появление полипов нельзя оставлять без внимания, поскольку такое новообразование может перерасти в злокачественное, грозит развитием рака.

По словам доктора Карасева, полипы необходимо удалять. "Во время операции важно удалить образования "под корень", чтобы избежать рецидивов в дальнейшем", — пояснил хирург-онколог.

Доктор Карасев подчеркнул, что операция, которая проводится при наличии показаний, позволит избежать перерождения полипов в онкологию.

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