Врач-онколог Иван Карасев назвал признак предракового состояния и раскрыл, как с ним бороться

Врач-онколог Иван Карасев назвал полипы на слизистой оболочке гортани или голосовых связках признаком предракового состояния. Карасев, оперирующий хирург, рассказал что появление новообразований в таком месте можно распознать по частому покашливанию, затрудненному дыханию, частой осиплости голоса.
В своем Instagram Карасев предупредил, что появление полипов нельзя оставлять без внимания, поскольку такое новообразование может перерасти в злокачественное, грозит развитием рака.
По словам доктора Карасева, полипы необходимо удалять. "Во время операции важно удалить образования "под корень", чтобы избежать рецидивов в дальнейшем", — пояснил хирург-онколог.
Доктор Карасев подчеркнул, что операция, которая проводится при наличии показаний, позволит избежать перерождения полипов в онкологию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.