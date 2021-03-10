Комиссия ВОЗ исключила искусственное происхождение коронавируса

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10 марта 2021, 17:42

Из Китая прибыла комиссия ВОЗ, которая расследовала происхождение коронавируса. Российский учёный, входивший в состав делегации, Владимир Дедков поделился с «МК» мнением относительно его природы.



Исследователи ознакомились с обстановкой в Ухане, где была зафиксирована вспышка вируса. Проведена большая работа по изучению образцов товаров с местного рынка, проанализировано состояние сливных отверстий, сточных каналов. Выяснилось, что пандемия взяла старт не с рынка, как предполагалось ранее. Обнаружилось множество случаев заражения людей в других районах города, отмечает Дедков. Первым человеком, заразившимся коронавирусом, был мужчина. Источник других коронавирусов был найден. Это летучие мыши. А вот по SARS-CoV-2 исследователям придётся ещё поработать. При этом все учёные единогласно отвергли версию искусственного происхождения вируса.



Имеющийся вирус не может претендовать на статус биологического оружия. Его распространение очень сложно контролировать. Все китайские лаборатории работают по строгому регламенту с соблюдением мер безопасности. Утечка вируса полностью исключается, считает российский специалист.



Инфекция утихнет, когда будет вакцинирована большая часть населения. Переболевшие люди создают значительный вклад в формирование общего иммунитета.



