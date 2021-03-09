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Лучшая больница Ленинградской области вместо коронавируса борется с врачами и медсёстрами

, 12:35

Лучшая больница Ленинградской области вместо коронавируса борется с врачами и медсёстрами

В конце прошлого года медицинская сестра Морозовской городской больницы Марина Корчага обратилась к президенту России по «прямой линии». Обращение не попало к главе государства, но через несколько дней видеороликом медсестры заинтересовались журналисты.

В больницу приехали представители СМИ, в том числе «Новой газеты»,  и начали изучать проблемы, которые поднимала в обращении Марина: в медучреждении не хватает средств индивидуальной защиты, медицинского персонала. Обращения к чиновникам различных инстанций не давали никакого результата. Позже медицинскому персоналу ещё и урезали зарплату.

Роспотребнадзор зафиксировал факты нехватки защитных средств. После чего на Марину начались «гонения». Ей объявляли выговоры за нарушения в работе, а впоследствии уволили, хотя медицинская сестра выполняла свою работу добросовестно. Борьбу за свои права медицинский персонал больницы начал через независимый профсоюз. Он уже отстаивал интересы уволенных сотрудников. Его председатель – врач Геннадий Владимиров также начал испытывать на себе притеснения со стороны руководства больницы. Ему уже объявили несколько выговоров за нарушения в работе. Он не исключает, что будет уволен в ближайшее время.

Чем закончится эта история, пока не известно. Морозовская городская больница входит в структуру Всеволожской межрайонной клинической больницы, которая считается одной из лучших в Ленинградской области. А что же тогда в остальных?

ПВ

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