Частое переедание может так растянуть желудок, что исправит это только хирург

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7 марта 2021, 05:19 Источник: Радио Sputnik

Фото: Pixabay

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная предупредила россиян об опасности оказаться на операционном столе из-за чрезмерного увлечения едой.

Нужно помнить, что насыщение наступает через 20 минут после приема пищи. За это время человек может съесть лишнего. Если переедать постоянно, желудок может так сильно растянуться, что потребуется операция по удалению его части. При большом наборе веса диеты не помогут.

«У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится», - отметила гастроэнтеролог.