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6 марта 2021, 15:27 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Учёные выявили повышенный риск рождения детей с патологиями от пожилых отцов. В ходе исследования учёные обнаружили, что сперматозоиды у возрастных мужчин накапливают мутации, и их ДНК уже повреждена.

Исследователи проводили эксперименты с мужчинами старше 40 лет. Дети от пожилых отцов могут родится с риском генетических аномалий, риском заболеть раком. аутизмомУчёные также определили что у мужчин возраста 40+ сперма не только ухудшает своё качество, но и начинает терять в объеме, а сперматозоиды — свою подвижность. В связи с этими факторами снижается возможность зачатия ребенка, - пишет "Свободная пресса".

Результаты исследования опубликованы в специализированном медицинском журнале MedicalXpress.