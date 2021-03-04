22 тысячи звонков поступило от южноуральцев на горячую линию по коронавирусу

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4 марта 2021, 16:29 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова, "Вечерний Челябинск"

Жители Челябинской области могут получить актуальную информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по единому бесплатному номеру 122. Об этом на онлайн пресс-конференции, организованной пресс-центром «Гранада Пресс» сообщил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

«Позвонившие могут круглосуточно уточнить информацию о распространении коронавируса, тестах и диагностике, получении больничного листа; записаться на анализы, вакцинацию; вызвать врача или волонтера», — прокомментировал глава ведомства.

В день на номер 122 поступает от 300 до 500 звонков, максимальное время ожидания на линии — не более 2 минут.