Врач-иммунолог предупредила об опасности приёма иммуномодуляторов

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2 марта 2021, 12:17 Источник: ИА Росбалт

фото: pixabay.com

Приём иммуномодуляторов может навредить здоровью человека. О том, что такие препараты могут принести существенный вред здоровому человеку и приобретать их без назначения врача не стоит, предупредила врач-иммунолог, инфекционист Анастасия Денисенко.

По мнению доктора Денисенко, в России необходимо внести изменения в законодательство, чтобы иммуномодуляторы не продавали без рецепта.

Врач-иммунолог Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова Анастасия Денисенко считает, что бесконтрольный прием людьми препаратов для укрепления иммунитета - «это бич нашего времени».

По словам специалисты, иммуномодуляторы могут причинить катастрофический вред и ни одному здоровому человеку не показаны, врачи назначают их только при о лечении серьезных заболеваний.