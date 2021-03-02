Врач-иммунолог предупредила об опасности приёма иммуномодуляторов

Приём иммуномодуляторов может навредить здоровью человека. О том, что такие препараты могут принести существенный вред здоровому человеку и приобретать их без назначения врача не стоит, предупредила врач-иммунолог, инфекционист Анастасия Денисенко.
По мнению доктора Денисенко, в России необходимо внести изменения в законодательство, чтобы иммуномодуляторы не продавали без рецепта.
Врач-иммунолог Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова Анастасия Денисенко считает, что бесконтрольный прием людьми препаратов для укрепления иммунитета - «это бич нашего времени».
По словам специалисты, иммуномодуляторы могут причинить катастрофический вред и ни одному здоровому человеку не показаны, врачи назначают их только при о лечении серьезных заболеваний.
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