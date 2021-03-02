Диетолог Ольга Деккер рассказала, какой суп самый полезный для здоровья
2 марта 2021, 10:59Источник:
ТК "Звезда"
Диетолог Ольга Деккер назвала самым полезным суп из чечевицы и объяснила, почему желательно включить в свой рацион это блюдо. Чечевичный суп богат растительными белками и клетчаткой.
По словам диетолога, суп из чечевицы укрепляет иммунитет. Деккер отметила, что в чечевице содержится 12 аминокислот, но позволительно добавлять мясо, доя пополнения животных источников белка.
Специалист также назвала полезным овощной суп на мясном бульоне. Ольга Деккер посоветовала при варке супа использовать как свежие, так и замороженные овощи, например стручковую фасоль, кабачок, сельдере1, корень сельдерея. По ее оценке, это минимум простой группы углеводов. В таком овощном супе будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.