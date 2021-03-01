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Производители вакцин борются за мировые рынки сбыта

, 19:40

Производители вакцин борются за мировые рынки сбыта

После появления первых препаратов против коронавирусной инфекции государства Латинской Америки и Карибского бассейна занялись поиском поставщика спасительного средства. Вирус добрался до этих краёв значительно позже, чем в остальные страны. К тому же ни одно государство Латинской Америки не имеет собственных производственных мощностей и научной базы для создания вакцины.

Регион населяет порядка 650 миллионов человек. Этот «рынок» пытаются освоить Россия, Китая, Индия и США. Индии не хватает препарата для вакцинации собственного населения, однако коммерческая составляющая оказалась важнее.

Крупный скандал разразился в Перу. Китай поставил туда 37 миллионов доз в качества подарка. Однако в скором времени вакцины были выставлены на продажу. Активная вакцинация идёт в Чили. За две недели там сумели привить более 2 миллионов человек. Во многих других странах континента ситуация с вакцинацией просто катастрофическая. Из-за отсутствия средств государства не могут обеспечить население вакциной, в то время как для себя политическая верхушка успевает закупать самые лучшие медицинские препараты. Вирусная эпопея открыто показала все проблемы здравоохранения. Это не только отсутствие современной медицины, но и коррупция чиновников, нехватка врачей.

ПВ

Экономика

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