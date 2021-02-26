ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Студенты-медики не получили ковидных компенсаций

, 16:07

Студенты-медики не получили ковидных компенсаций

Студенты нескольких российских вузов, проходившие практику в лечебных заведениях во время эпидемии, до сих пор не могут получить положенные указом президента выплаты. Если денежные средства не перечислят до конца февраля, виновных могут привлечь к уголовной ответственности.

Студенты обратились во Всероссийский студенческий союз. От его имени будут направлены заявления в правоохранительные органы. Будущим врачам полагается по 10 тысяч рублей за каждый месяц практики.

Проблему невыплат впервые озвучили студенты Северного государственного медицинского университета. Деньги не получил ни один из них. Всероссийский студенческий союз выяснил, что компенсацию не получили и студенты Алтайского медицинского университета. Причём учащимся данного вуза о выплатах руководство учебного заведения вообще ничего не говорило.

В министерствах здравоохранения, образования и науки о ситуации уже известно. Однако в ведомствах пока не готовы её комментировать. Положенные деньги, согласно президентскому указу, должны быть перечислены ещё в конце прошлого года.

ПВ

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью