Жители Дагестана продолжают травиться питьевой водой

В Больницы Каспийска продолжают поступать жители города с признаками отравления. Большинство пациентов несовершеннолетние. За последние полтора месяца в республике отравились водой больше сотни людей.
В руководстве городского «Водоканала» заверяют, что лаборатория проводит ежедневные проверки воды на наличие посторонних примесей и бактерий. Никаких сбоев обнаружено не было. Роспотребнадзор пока не опубликовал данные исследований биоматериалов пациентов и воды. МЧС организовало подвоз питьевой воды автоцистернами в тот район, где произошло отравление.
Эксперты отмечают, частыми причинами загрязнения воды являются самовольные врезки, попадание в колодцы канализационных стоков. В ряде городов республики в летний период воды не хватает. Очистные сооружения устарели и не справляются с объёмами работ. Источником забора воды являются плохо защищённые озёра и подземные источники. Такие объекты должны охраняться согласно санитарным нормам. Однако требования безопасности выполняются далеко не во всех российских регионах. Также значительной реконструкции требует система хлорирования воды.
В целом в республике достаточно водных источников, но чиновники не в состоянии организовать качественную её подачу населению в соответствии с санитарными нормами.
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