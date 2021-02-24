Почему рекомендуют носить по две защитных маски?

Американский Центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) установил, что ношение второй, матерчатой маски поверх медицинской одноразовой, увеличивает защиту организма от коронавируса и прочих заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.
Дело не в особенных свойствах материала, а просто в том, что вторая маска плотнее прилегает к лицу, уменьшая щели. И всего то. Медицинская нетканая одноразовая маска снижает угрозу попадания коронавируса на 70 процентов. Плюс сверху матерчатая маска. Риск заражения сильно уменьшается. Можно, конечно, сильнее завязать лямки на одноразовой маске, но так как они сделаны в Китае, то эти лямки постоянно рвутся. Так что двойная защита и спокойнее, и надёжнее. А по нынешним временам остаться без маски - всё равно что без трусов.
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